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13 Haziran 2023 Salı 16:59:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 16:59:00

Emine Erdoğan, Bakü'de İçerişehir'i ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO tarafından koruma altına alınan İçerişehir'i ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO tarafından koruma altına alınan İçerişehir ile TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi ve DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi'ne ziyaretlerde bulundu.

AA'da yer verilen habere göre, Erdoğan ile Azerbaycan'a giden Emine Erdoğan'a ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva eşlik etti.

Emine Erdoğan, ilk olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyan ve "Bakü'nün tarihi çekirdeği" olarak anılan İçerişehir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Burada, TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından İçerişehir'in tarihi sokaklarında yürüyüş yaptı.

Etiketler : EMİNE ERDOĞAN AZERBAYCAN ZİYARET
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