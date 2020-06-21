Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur.

Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/OCwFhMARtO — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 21, 2020

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."