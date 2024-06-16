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16 Haziran 2024 Pazar 16:07:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 16:07:00

Emine Erdoğan Babalar Günü'nde Filistinli babaları andı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti. Babalar Günü paylaşımında Filistinli babaları anan Erdoğan, "Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsalidir. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarını vatan toprağına emanet eden babalarımızı hürmetle anıyor, hepimize sevginin sınırsız olduğunu gösteren koruyucu babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum."

Etiketler : Emine Erdoğan Babalar Günü Tebrik filistin filistinli babalar
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