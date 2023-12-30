Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımında, "Ateşkes şimdi, barış şimdi" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı... Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.
14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı...— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 30, 2023
Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz?
Ateşkes şimdi,... pic.twitter.com/2dpIRXkwzA
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