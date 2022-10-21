Emine Erdoğan, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Kültür Evi'nin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, himayelerinde 2016'da kurulan Afrika Kültür Evi'nin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Afrika Evimizin göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 21, 2022
İki kültürün dostluk nişanesi olarak hayata geçirdiğimiz merkezimizin gelecek dönemde de aynı istikrar ve inançla çalışmalarına devam edeceğine inanıyor, yönetime başarılar diliyorum.@AfrikaEvi pic.twitter.com/hrfVVQL0SE
Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Afrika Evimizin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. İki kültürün dostluk nişanesi olarak hayata geçirdiğimiz merkezimizin gelecek dönemde de aynı istikrar ve inançla çalışmalarına devam edeceğine inanıyor, yönetime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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