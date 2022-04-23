Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür. Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."