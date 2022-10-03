24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı oldu.

"YANDAŞ OLMAK FONDAŞ OLMAKTAN İYİDİR"

1980'den sonra profesyonel hayata girdim. Ondan önce amatör medya tecrübelerim var. Alın Teri isimli bir dergi çıkarırdım. O dergi fabrikalarda satılırdı. 1980 darbesinden sonra Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkarttık. Ecevit ile çok tartışırdık. Başbakan olduktan sonra ziyaretime gelmiştir. Rahşan Ecevit hiçbir televizyon programına katılmazdı. TV8 haber kanalıyken Bakış isminde bir program vardı, beni hiç kırmadı ve telefon ile bağlanmıştı. O dönemde siyasetçi ve gazeteci ilişkisi meşhurdu. Seviye düşülmezdi, hakaret edilmezdi, iftira atılmazdı, ahlaksızlık yoktu. Ben tercüman ekolünde yetiştim. Tercümanda haber kutsal yorum hürdür yazısı vardı. Haberde yönlendirme olmazdı. Bugün herkes birbirine iftira atıyor. Basın ile ilgili değerlendirmem hiçbir ahlaki değeri olmadığıdır. Doğruları söyledikçe bana yandaş diyorlar ama yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir. Ben hiçbir zaman kalemimi satmadım. Ben inandığım değerler peşinde koştum ve buna devam edeceğim. Mücadelemiz fondaşlar ile. Arafta değilim. Doğru yolda gidiyoruz.

6'LI MASA'NIN ADAYI KİM?

"Şampiyonlar Ligi şampiyonun karşısına mahalle toplaması bir takım çıkarıyorsunuz. Ve bu toplama takımında onu yenmesini bekliyorsunuz. (6'lı Masa) Hepsinin Cumhurbaşkanlığı hayali Türkiye'yi yönetme hayali var."

Şampiyonlar Ligi şampiyonun karşısına mahalle toplaması bir takım çıkarıyorsunuz. Ve bu toplama takımında onu yenmesini bekliyorsunuz. Bu takımın aday çıkaramaması da sıkıntılı bir durum. 6 benzemezi bir araya getireceksiniz, doğanın kanunu bu. Hepsinin heybesinde Erdoğan düşmanlığı var.

"ECEVİT YÜZÜNDEN BAŞIMA GELMEDİK İŞLER KALMADI"

Erbakan çok beyefendi bir adamdır, bana çok şey öğretti. Ecevit yüzünden başıma gelmedik işler kalmadı. Bir ara onun yüzünden tutuklandım, cezaevine girdim. Yıllar sonra karşılaştık ve özür diledi. Ona bir takım cevaplar verdim. Ondan da çok şey öğrendim. Sigara sağlığa zararlı. Bir gün sigara içecek ama Rahşan hanımdan da çekiniyor. Bana gözlemle dedi ve içmeye başladı. Neden bunu içiyorsunuz bu ağır dedim ve bir marka verdim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım yabancı sigara içmem dedi. Tayyip Bey'den çok şey öğrendim. Alparslan Türkeş'ten çok şey öğrendim. Bunların hepsi bir araya geldi ve tecrübeleri doğurdu.