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Emekliye zam gelecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı
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20 Mart 2024 Çarşamba 23:38:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 23:38:00

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen emeklilere seyyanen zam konusuyla ilgili olarak "Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim ile alakalı soruları yanıtladı.

Emeklilere seyyanen zam konusunda önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Şen "Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek." dedi.

Şen'in yaptığı açıklamada:

"Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek. Devletin elinde ne varsa hepsini vatandaşına verdiğini halkın bilmesini istiyorum. Çok büyük bir deprem geçirdik ve devletinde elinde olan parayı orayı gönderdiğini bilinmeli. AK Parti olarak ve liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşı enflasyona karşı asla ezdirmeyeceğini hatırlamalarını ve sabırlı olmalarını rica ediyorum. Temmuz öncesinde bir çalışma yapılıyor, bu seçimle bağlantılı bir durum değil. Bu konuda gereği yapılacak."

Etiketler : AK Parti emekli zam Mustafa Şen
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