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24 Mart 2023 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 15:32:00

Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL! Elitaş: "Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olacak"

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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kanun teklifine eklenecek bayram ikramiyeleri 2 bin lira olacak

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : emekli bayram ikramiyesi açıklama

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