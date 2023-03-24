Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL! Elitaş: "Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olacak"
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Kanun teklifine eklenecek bayram ikramiyeleri 2 bin lira olacak
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