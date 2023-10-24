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24 Ekim 2023 Salı 22:52:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 22:52:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilikle ilgili yaşı yükseltme diye bir gündemimiz yok

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Kademeli olarak emeklilik yaşının 70'e yükseltileceği iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Böyle bir çalışmamız yok.' dedi.

12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kalkınma Planı üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltileceğine dair iddiaları yalanladı.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLECEK İDDİASI

Emeklilik yaşının yükseltileceğine dair iddiaların dile getirilmesi üzerine de Yılmaz, "Emeklilikle ilgili yaşı yükseltme diye bir gündemimiz yok. Böyle bir çalışmamız yok." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bazı sosyal medya platformlarında ve gazetelerde, 1999 yılından sonra işe girenler için emeklilik yaşının kademeli olarak 65 ve 70'e çıkarılacağı iddia edilmişti.

Etiketler : Cevdet Yılmaz açıklama emeklilik yaşı
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