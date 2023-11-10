10 Kasım 2023 Cuma 16:58:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 16:58:00
Emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye: Ödemeler yarın başlıyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ödeme yarından itibaren başlayacak.
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ödeme yarından itibaren başlayacak.
Detaylar geliyor...
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