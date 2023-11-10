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10 Kasım 2023 Cuma 16:58:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 16:58:00

Emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye: Ödemeler yarın başlıyor

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Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ödeme yarından itibaren başlayacak.

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ödeme yarından itibaren başlayacak.

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Etiketler : emekli ikramiye ödeme
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