SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.
28 Mart 2024 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 18:26:00
Emekli promosyonuyla ilgili yeni gelişme: Özel bankalar da dahil edildi
SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.
�� Emekli Promosyonu Hakkında Duyuru— SGK (@sgksosyalmedya) March 28, 2024
�� https://t.co/tDofk71GAC pic.twitter.com/q9F4f16JNA
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