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28 Mart 2024 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 18:26:00

Emekli promosyonuyla ilgili yeni gelişme: Özel bankalar da dahil edildi

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SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

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Etiketler : Emekli Promosyon sgk özel banka
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