Emekli pilotlar hayat kurtarıyor

Zamanla yarışılan durumlarda etkin görev alan ambulans helikopterlerde, sağlık çalışanlarının yanı sıra TSK'dan emekli pilotlar da görev üstleniyor.

58 yaşındaki emekli pilot yarbay Soner Taşeli ile 62 yaşındaki emekli pilot yüzbaşı İbrahim Şimşek, 2008 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı bünyesinde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Pilot Soner Taşeli, "Türkiye'de vakaya giden ilk ambulans helikopterin pilotu olma gururunu yaşıyorum " dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki heliport alanında görevli bulunan ambulans helikopter, Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere birçok kentte hizmet veriyor.