Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre en düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.
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