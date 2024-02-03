Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre en düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.