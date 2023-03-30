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30 Mart 2023 Perşembe 18:19:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 18:19:00

Emekli maaşında artış teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin artışı ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor.

Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'de "Kıbrıs" konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a yapılan saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : tbmm emekli maaşı bayram ikramiyesi

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