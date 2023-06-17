Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Kaynak: TRT Haber
Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı.
Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri, ödeme günü 17,18 olanlar için başladı.
Ödeme günü 19, 20 olanların ödemeleri yarın, 21,22 olanların ödemeleri ayın 19'unda, 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.
BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI
4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.
4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.
Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.
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