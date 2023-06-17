VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban, Afganistan'ın işgalinin sona erdiği gün olan 31 Ağustos'un ülke genelinde ulusal tatil ilan...
FETÖ'cülere göz açtırılmıyor! Örgütün sözde Türkmenistan yöneticisi yakalandı
Bakan Tekin'den, deprem bölgesindeki eğitim-öğretime dair önemli açıklamalar...
"İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz"
Ringde rakip tanımıyor
4 milyon liralık poz
17 Haziran 2023 Cumartesi 14:27:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 14:27:00

Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri, ödeme günü 17,18 olanlar için başladı.

Ödeme günü 19, 20 olanların ödemeleri yarın, 21,22 olanların ödemeleri ayın 19'unda, 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Etiketler : emekli bayram ikramiyesi maaş kurban bayramı
3 ayda 50 konser

3 ayda 50 konser
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
‘Yaralı' Ceyhun

‘Yaralı' Ceyhun
Ege'de sirtaki yapacak

Ege'de sirtaki yapacak
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Mavi tura çıktılar

Mavi tura çıktılar
KKTC çıkarması

KKTC çıkarması
Turne başladı

Turne başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX