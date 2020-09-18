Emekli komutandan dikkat çeken Yunanistan açıklaması: 10 yıl sonra Türkiye'nin karşısına çıkamaz hale gelecek

  • BIST
    1112.29
  • Dolar
    7,5687
  • Euro
    8,9818
  • Altın
    475,6100
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Dünyadaki 3-5 ülkeden biri Türkiye
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: İzmir'de yüzde 42 vaka artışı var
Yunan'dan yeni tahrik! Yeni Bosna'ya dev haç diktiler
Bakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına yüklenecek
Kalk gidelim dizisinin Meryem'i Aslı Omağ'ın zor anları
İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi? Vali Ali Yerlikaya açıklayacak
MSB: Doğu Akdeniz'de Gediz fırkateyni harekâta hazırlık kapsamında suüstü ve hava savunma atışları e ...
Sen insan değilsin! Hamile kadını sopa ve hortumla döverek öldürdü
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Emekli komutandan dikkat çeken Yunanistan açıklaması: 10 yıl sonra Türkiye'nin karşısına çıkamaz hal ...
Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı: ‘Yıldırım-12 Beşkaynak' operasyonu başlatıldı
Eminönü'nde kıyıya erkek cesedi vurdu
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Polis, Adana'da kaldırıma araç park eden ve engelli vatandaşın geçmesine engel olan araç sürücüsüne ...
2021 yılı turist sayısı ve geliriyle rekor yılı olacak
CHP'li Erdoğan Kelleci'nin eşi dedektif gibi iz sürüp kocasının ihanetini belgeledi
Malatya ve Muş'taki depremler paniğe neden oldu
Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi verdi... 2 askerimiz şehit oldu
Türkiye ve Ukrayna'dan kritik uzay hamlesi! Anlaştılar
ABD, Katar'ı özel bir statüye almak istiyor
Başörtülü öğrenciden rahatsız olan Fransız vekiller toplantıyı terk etti
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Terör devleti İsrail'in gazetesi, ABD Büyükelçisinin skandal sözlerini değiştirdi
18 Eylül 2020 Cuma 10:04:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 10:08:00

Emekli komutandan dikkat çeken Yunanistan açıklaması: 10 yıl sonra Türkiye'nin karşısına çıkamaz hale gelecek

ABONE OL

Türkiye'nin hem hava hem de deniz kuvvetleri içim devasa savunma sanayi projelerinin olduğunu ifade eden Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, 'Yunanistan 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek. Bugün Fransa'nın ittirmesi ile Yunanistan tabiri caizse buna cüret ediyor. Bundan en fazla komşu Yunanistan'dan zarar çıkacak.' diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçlerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmasından sonra NATO üyesi iki ülke savaşın eşiğine geldi.

Fransa gibi ülkelerin siyasi desteği ile hareket eden Yunanistan hükümeti, bu gerilim sonrası savunma harcamalarına 10 milyar euroluk bir bütçe ayırdı.

Atina bir taraftan Fransa'dan Rafael savaş uçağı almayı planlıyor diğer taraftan da deniz kuvvetlerinde eskiyen fırkateynlerini yenilemek istiyor.

Yunan askeri makamları, bu girişimlerle birlikte 'Doğu Akdeniz'de güç dengesinin eşitleneceği' görüşünü savunuyor.

10 YIL SONRA DENGELER DEĞİŞECEK

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Fahri Erenel, Yunanistan'ın 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamayacağını söyledi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki temel stratejisinin karasularını 12 mile çıkarmak olmadığını söyleyen Erenel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, TCG Anadolu gemisini bu yıl sonunda denize indirmek üzere. 6 tane hava savunma fırkateyni plan aşamasında. Birçok fırkateyn, korvet, mini denizaltı ve S/İHA'lar üretim aşamasında ve teslimatları yapılıyor. Yunanistan, bütün bunların yanında 10 yıl sonra demografisi daha da yaşlanacak ve güç kaybına uğrayacak. Yunanistan, 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek."

"BU KRİZDEN EN ZARARLI YUNANİSTAN ÇIKAR"

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de askeri gerilimi tırmandırmasında Fransa'nın rol oynadığına dikkat çeken Erenel, "Bundan en fazla komşu Yunanistan'dan zarar çıkar. Avrupa Birliği konusunda bugün mülteciler konusunda bir set oluşturduğu için direniyor, aksi taktirde bu özelliği olmadığı sürece Yunanistan asla bu hususlardan baş edemez ve NATO'nun doğu cephesini oluşturamaz. Türkiye'ye karşı yaptırımların hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ve Avrupa Birliği'nin tıpkı ABD'nin yaptığı gibi bunu bireysel düzeyde tutacağını düşünüyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER