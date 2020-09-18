Emekli komutandan dikkat çeken Yunanistan açıklaması: 10 yıl sonra Türkiye'nin karşısına çıkamaz hale gelecek

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçlerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmasından sonra NATO üyesi iki ülke savaşın eşiğine geldi.



Fransa gibi ülkelerin siyasi desteği ile hareket eden Yunanistan hükümeti, bu gerilim sonrası savunma harcamalarına 10 milyar euroluk bir bütçe ayırdı.

Atina bir taraftan Fransa'dan Rafael savaş uçağı almayı planlıyor diğer taraftan da deniz kuvvetlerinde eskiyen fırkateynlerini yenilemek istiyor.

Yunan askeri makamları, bu girişimlerle birlikte 'Doğu Akdeniz'de güç dengesinin eşitleneceği' görüşünü savunuyor.

10 YIL SONRA DENGELER DEĞİŞECEK

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Fahri Erenel, Yunanistan'ın 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamayacağını söyledi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki temel stratejisinin karasularını 12 mile çıkarmak olmadığını söyleyen Erenel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, TCG Anadolu gemisini bu yıl sonunda denize indirmek üzere. 6 tane hava savunma fırkateyni plan aşamasında. Birçok fırkateyn, korvet, mini denizaltı ve S/İHA'lar üretim aşamasında ve teslimatları yapılıyor. Yunanistan, bütün bunların yanında 10 yıl sonra demografisi daha da yaşlanacak ve güç kaybına uğrayacak. Yunanistan, 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek."

"BU KRİZDEN EN ZARARLI YUNANİSTAN ÇIKAR"

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de askeri gerilimi tırmandırmasında Fransa'nın rol oynadığına dikkat çeken Erenel, "Bundan en fazla komşu Yunanistan'dan zarar çıkar. Avrupa Birliği konusunda bugün mülteciler konusunda bir set oluşturduğu için direniyor, aksi taktirde bu özelliği olmadığı sürece Yunanistan asla bu hususlardan baş edemez ve NATO'nun doğu cephesini oluşturamaz. Türkiye'ye karşı yaptırımların hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ve Avrupa Birliği'nin tıpkı ABD'nin yaptığı gibi bunu bireysel düzeyde tutacağını düşünüyorum"