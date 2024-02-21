21 Şubat 2024 Çarşamba 20:11:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 20:11:00
Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
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