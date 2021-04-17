Emekli amirallerden biri sattı, biri kıvırdı

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili soruşturma genişletilirken, bildiriye son şeklini veren isim Ergun Mengi ile bildiride imzası bulunanlardan emekli amiral Işık Biren karşı karşıya geldi. Mengi çıkarıldığı mahkemede, büyükelçilerin "Montrö" açıklamasına benzer bir açıklama yapılması kararı alındığını belirterek, "Tarihini tam hatırlamamak ile birlikte Işık Biren'i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı diye sordum. Bana; 'Yapabilirsin' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Mengi ayrıca, "Ben Montrö Sözleşmesi konulu bir metin yazdım. Sarıklı amiral kısmını Feyyaz Öğütçü yazdı" demişti



Işık Biren ise Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yapıtğı açıklamada, "Kimseyle telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum. Ben Montrö'yle ilgili emekli amirallerin bildiri yayınlamasına onay verdim. Onay vermedim demiyorum. Kimseyle telefonla görüşmedim, internetten onay verdim. Susabilirdim ama ben susmayı tercih etmedim. Montrö ve Boğazlar konusunda açıklama yapılmasına onay verdim" dedi.

BİLDİRİDE İKİNCİ DALGA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin başlattığı soruşturmada, altısı emekli amiral biri emekli general 7 şüpheliyi daha ifadeye çağırdı. Emekli askerler ileri yaşları ve pandemi tedbirleri nedeniyle 22 Nisan'da ifadeye çağrıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi polisleri, dün sabah saat 7.30'da eş zamanlı olarak altı emekli amiral'in evlerinde arama yaptı. Evinde arama yapılanlar şunlar: Eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren, eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Prof. Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel, eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven.

'AKSİ HALDE'Yİ EKLEMİŞTİ

Ergun Mengi, İlker Güven'le ilgili ifadesinde, "Okunan mesajı gruba gönderen Emekli Tuğamiral İlker Güven'dir. Bu mesajdan sonra, söz konusu ibare (aksi halde) duyuruya eklenmiştir" demişti.

TESUD BAŞKANI DA ÇAĞRILDI

Emekli amirallerin yanı sıra bildiride imzası bulunmayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) emekli tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın da evinde arama yapıldı. Çalışkan, bildiriyi kınamadıklarını açıklamıştı.

BİLDİRİDE 12 EYLÜL RUHU

Emekli Koramiral Işık Biren, 12 Eylül darbesinden sonra darbeci generallerin yanında 'Milli Güvenlik Konseyi Koordinatörü, Komisyonlar Başkanı' olarak görev yapmıştı.