Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

HDP/Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere Türkiye halklarının devrimci, demokrat ve ezilenleri olarak Emek ve Demokrasi İttifakı adıyla bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık.

Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumh