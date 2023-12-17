1977'de Güneş Motel Hotel'de milletvekili pazarlığı başlatan CHP, bunu 2018'de İYİ Parti'ye 15 vekilini emanet vererek sürdürdü. CHP son seçimlerde ise Cumhurbaşkanlığı oyu için Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne 39 milletvekili kontenjanı verdi.

ÖZEL'İN BAHANESİ DAYANIŞMA

Saadet Partisi'nin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düştü; TBMM'de grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Genel Başkan Özgür Özel'in isteği üzerine partisinden istifa ederek SP'ye katıldı. Özel'e teşekkür eden Kasap, "Siyasi dayanışma örneği gösteriyoruz" ifadesini kullandı. Özel de Manisa'daki etkinlikte şöyle konuştu: "Tüm muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Partiler bu kararı alamadılar. Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakarlık yaptı."

GELECEK: SP'NİN TASARRUFU

SP çatısı altındaki TBMM Grubu'nda yer alan Gelecek Partisi'nin 'emanet milletvekili' ile yeniden grup oluşturulmasına tepkili olduğu öğrenildi. O isimlerin Selim Temurci, Mustafa Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin olduğu iddia edildi. Grup Başkanvekili Şahin, CHP'li vekilin katılımını "Saadet Partisi'nin tasarrufu" olarak değerlendirdi; "Bu katılım ile Saadet-Gelecek Grubu faaliyetine devam edecek" dedi.

'TEPKİ GÖSTERDİN AYNISINI YAPTIN'

Emanet milletvekili konusu CHP'lilerin de tepkisini çekti. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel, bu transferin gerekçesini 'Saadet - Gelecek grup olma ve kürsü hakkını kaybetmesin diye bunu yaptık' diyerek açıkladı. Saadet ve Gelecek'in kürsü hakkı bu kadar önemliyse CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde verilen kontenjanlara kurultayda neden tepki gösterdiniz? Üstelik o kontenjanlar verilirken hepinizin onayı vardı."

2 AYDA ÇARK ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Kurultay'dan önce, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine verilen 39 milletvekili hakkında eleştirmişti. Özgür Özel, "Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0.1'lik yüzde 0.7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye veremezsin" demişti.

600 VEKİLDEN 53'Ü İSTİFA ETTİ

14 Mayıs'ta seçilen 600 milletvekilinden 53'ü, partisinden istifa etti, 1'i ise ihraç edildi. 7 ay önce CHP listesinden Meclis'e giren 38 vekilden 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye katıldı; 1 CHP'li de İYİ Parti'ye geçti. AK Parti'den Meclis'e giren 4 vekil Hüda-Par'a, istifa eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise kendi partisini temsil ediyor. Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren iki vekil istifa ederek EMEP'e; 2 vekil de Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı. Parti içi krizler de istifa getirdi. İYİ Parti'den 4 vekil partisinden ayrıldı; 1'i de ihraç edildi. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 39'a düştü. MHP'den istifa eden tek milletvekili ise Saffet Sancaklı oldu.