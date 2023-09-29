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Elon Musk'tan TEKNOFEST açıklaması: "Dört gözle bekliyorum"
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29 Eylül 2023 Cuma 19:38:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 19:38:00

Elon Musk'tan TEKNOFEST açıklaması: "Dört gözle bekliyorum"

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Elon Musk, TEKNOFEST'te yarışan tüm takımları tebrik ederek "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini söyleyerek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

Musk, sosyal medya hesabından bir video paylaştı

Etiketler : elon musk başkan erdoğan teknofest
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