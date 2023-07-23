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23 Temmuz 2023 Pazar 19:11:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 19:11:00

Elon Musk'tan bir yenilik daha... Twitter'ın logosunu değiştirecek

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Twitter'ın CEO'su Elon Musk, son dönemde yaptığı kısıtlamalar ve değişimler ile gündeme getirdiği uygulamada bu sefer de logoyu değiştirme kararı aldı. Musk, yaptığı açıklamada Twitter'ın logosunu "X" harfi ile değiştireceğini bildirdi.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Etiketler : elon musk twitter ceo logo değişikliği
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