Elon Musk'ı gezdirmişlerdi! İsrail'in Kibbutz yalanları tek tek çürütüldü

Görüntüleri inceleyen DMM; beşikteki boş kovanlar, bölgedeki yıkım ve 7 Ekim'de Kibbutz'tan kurtulan İsraillilerin ifadeleriyle, İsrail'in resmi kaynaklarını bir kez daha yalanladı.

DMM'nin açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi #ElonMusk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntüler, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Elon Musk'ın ziyareti sırasında, "Hamas'ın #Kibbutz 'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik" ifadeleriyle servis edilen görüntülerde de, manipülasyon tespit edilmiştir.

Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde, bu ayrıntı yoktur.

Beşiğin, "içindeki çocukla #Hamas saldırısının ortasında kaldığı" iddia edilmektedir. Görüntüler incelendiğinde, "saldırıdan kalma boş mermi kovanları" ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir.

Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün 7.62x51 mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir.

Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, bölgeye gelen #İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını açıklamıştır. Porat, Kibbutz'da sığındıkları evlerin, İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını belirtmiştir.

İsrail'in Kibbutz'tan servis ettiği görüntülerde evlerdeki yıkımın boyutu, hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını göstermektedir.

İsrail'in Kibbutz'tan servis ettiği görüntülerde evlerdeki yıkımın boyutu, hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını göstermektedir. Görüntüler Porat'ın, "İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu" açıklamasını doğrular niteliktedir.

Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir.