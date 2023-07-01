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Elon Musk, Twitter'a sınırlamalar getirildiğini duyurdu
01 Temmuz 2023 Cumartesi 21:09:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 21:09:00

Elon Musk, Twitter'a sınırlamalar getirildiğini duyurdu

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Elon Musk, Twitter'da ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşanmasının ardından yaptığı açıklamada, Twitter'daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini bildirdi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter'daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini açıkladı:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

Etiketler : Twitter Elon Musk sosyal medya
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