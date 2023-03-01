Elif Laçin kimdir?

Elif Laçin 07.08.1994 yılında Bayburt'ta doğmuştur İstanbul'da yaşamaktadır 4 kardeştir. Üniversite eğitimi Siyaset ve kamu yönetimi öğrencisidir Birçok özel sektörde yöneticilik yapmaktadır. İş hayatının yanı sıra, politika ile 7 yıldır gönüllü ilgilenmekte olup, birçok oluşumda resmi görev almıştır. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Laçin, siyasi hedefleri içinde gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.



Gençlere hayalleriyle alakalı destek olan gençler tarafından sevilen bir isim haline gelen Laçin, sosyal medyada da sevilen bir isim haline gelmiştir. Zaman zaman gençlerle geziler, buluşmalar, söyleşiler yaparak gençlik topluluğunun bozulmamasına gayret göstermektedir.

Ülkemizin yaşadığı olumsuz süreçlerde her daim bireysel desteklerini seferber eden Laçin 2023 Şubat ayında yaşanan deprem afetinde Adıyaman bölgesine depremin ilk günü giderek 15 gün boyunca desteklerini bölgede sürdürdü, sürdürmeye devam edeceğini duyurdu deprem bölgesinden de İstanbul'a getirdiği ailelerin sorumlulukları üstlenerek yaşam alanları oluşturdu dayanışmada bir araya geldiği dostlarıyla.