Elif hemşireyi yakan meslektaşı mahkemede çark etti... ‘Nasıl yırtarım' savunması!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk'le personel Yılmaz Yapıcı'nın yanına gelen hemşire Önder Erarslan, iddiaya göre "Alkol saf mı, sulu mu?" diye sordu, ardından "Yakayım mı sizi" diyerek elindeki çakmağı ateşledi. Alkol bir anda alev aldı, Türk ve Yapıcı yaralandı. Hakkında dava açılan Erarslan'ın tutuksuz yargılanmasına başlandı.

GÖZÜMLE GÖRDÜM



Olay anında alevleri elleriyle söndürmeye çalışıp yardım ettiğini belirten sanık, olay sonrası el konulan çakmağa hiç dokunmadığını, "Sizi yakayım mı" diye de bir ifade kullanmadığını söyledi. Duruşmadaki savunmasında "Elimde çakmak yoktu, etraf birden alev aldı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi" diyen Önder Erarslan, ilk ifadesinde ise şöyle konuşmuştu: "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. İçeride elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım. Fark etmedim."

Şikayetçi Gizem Elif Türk, "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Yoksa nasıl alev aldı?" diyerek sanığa tepki gösterdi. Sanık avukatı, sönmüş sigaranın veya çakmağın alev parlamasına neden olup olmayacağına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi ancak bu talebi reddedildi. Duruşma 8 Mart 2023'e erteledi.

'VİCDANIN SENİ UYUTUYOR MU?'



Duruşma sonrası Türk, sosyal medya hesabından "Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz" paylaşımında bulundu.



Vücudunda derin yanıklar oluşan hemşire Gizem Elif Türk, 52 gün sonra taburcu olmuştu.

Hastanedeki dehşet anları güvenlik kamerasına yansımıştı.