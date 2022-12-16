VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklandı
Elif hemşireyi yakan meslektaşı mahkemede çark etti... ‘Nasıl yırtarım' savunması!
Tarih verildi, kar geliyor
Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı!
AB'den olağanüstü göç adımı... 2023'te toplantı yapılacak
Tedirgin eden savaş uyarısı: Sonuçları Avrupa için felaket olur
ABD'den PKK/PYD'ye açık destek
Bugün burçları neler bekliyor? 16 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Kahvenin fazlası kulak çınlaması yapabilir
Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
ABD'de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
AB'den kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını gidermeye yönelik hazırlık
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
16 Aralık 2022 Cuma 08:19:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 08:19:00

Elif hemşireyi yakan meslektaşı mahkemede çark etti... ‘Nasıl yırtarım' savunması!

Kaynak: DHA - İHA

ABONE OL

Hastanede şişelere alkol dolduran hemşire Gizem Elif Türk'ün yanında yangın çıkardığı iddia edilen meslektaşı Önder Erarslan, duruşmada ifade değiştirdi. Daha önce “Elimdeki çakmağa fark etmeden bastım” diyen sanık, “Çakmak cebimdeydi. Etraf birden alev aldı” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk'le personel Yılmaz Yapıcı'nın yanına gelen hemşire Önder Erarslan, iddiaya göre "Alkol saf mı, sulu mu?" diye sordu, ardından "Yakayım mı sizi" diyerek elindeki çakmağı ateşledi. Alkol bir anda alev aldı, Türk ve Yapıcı yaralandı. Hakkında dava açılan Erarslan'ın tutuksuz yargılanmasına başlandı.

GÖZÜMLE GÖRDÜM

Olay anında alevleri elleriyle söndürmeye çalışıp yardım ettiğini belirten sanık, olay sonrası el konulan çakmağa hiç dokunmadığını, "Sizi yakayım mı" diye de bir ifade kullanmadığını söyledi. Duruşmadaki savunmasında "Elimde çakmak yoktu, etraf birden alev aldı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi" diyen Önder Erarslan, ilk ifadesinde ise şöyle konuşmuştu: "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. İçeride elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım. Fark etmedim."

Şikayetçi Gizem Elif Türk, "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Yoksa nasıl alev aldı?" diyerek sanığa tepki gösterdi. Sanık avukatı, sönmüş sigaranın veya çakmağın alev parlamasına neden olup olmayacağına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi ancak bu talebi reddedildi. Duruşma 8 Mart 2023'e erteledi.

'VİCDANIN SENİ UYUTUYOR MU?'

Duruşma sonrası Türk, sosyal medya hesabından "Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz" paylaşımında bulundu.

Vücudunda derin yanıklar oluşan hemşire Gizem Elif Türk, 52 gün sonra taburcu olmuştu.

Hastanedeki dehşet anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

Etiketler : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Önder Erarslan “Alkol saf mı sulu mu? Gizem Elif Türk
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Vefat etti

Vefat etti
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Gazapizm sürprizi

Gazapizm sürprizi
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
Memleket sevdası

Memleket sevdası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX