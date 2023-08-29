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29 Ağustos 2023 Salı 14:32:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 14:32:00

Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, 2019'dan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 3 milyar 590 milyon 225 bin lira tasarruf sağlandı.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 167 milyon 608 bin 761 tebligat, elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 3 milyar 590 milyon 225 bin lira tasarruf sağlandı.

Tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 5 bin 866 ton kağıt tasarrufu elde edildi. Böylece 99 bin 727 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Etiketler : Adalet Bakanlığı PTT Elektronik tebligat adresi
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