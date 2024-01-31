Elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Organize suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Düzenlenen "Kafes-33" operasyonunda örgütün elebaşı Ahmet Söylemez ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya paylaşımında şunları da aktardı:

"Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."