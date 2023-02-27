Elbistan'da ''Konteyner Çarşı'' açılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 günde tamamlanan ''Konteyner Çarşı'' yarın vatandaşların hizmetine sunuluyor.

''Konteyner Çarşı'' ile 85 konteyner iş yeri 30 farklı sektörden esnafa tahsis edilecek.

''Gece gündüz hiç durmadan çalışarak 4 günde tamamladı''

Kayseri Valisi Gökmen Çicek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Çok şükür...Elbistan'lılara söz verdiğimiz konteyner çarşılarımızı arkadaşlarımız gece gündüz hiç durmadan çalışarak 4 günde tamamladı .Elbistan Melikgazi çarşımızda ve Elbistan Kayseri çarşımızda yarından itibaren esnaflarımız faaliyetlerine başlıyorlar.Hiç durmayacağız ...''