Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları 400 araçla yürütülüyor

Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 856 binanın enkazı kaldırıldı. İlçede 521 binada ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan çıkan molozlar, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir ve Elbistan belediyelerine ait araçlarla ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Milli İrade Meydanı'na taşınıyor. Döküm alanı, güvenlik güçlerince kontrol altında tutuluyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları günlük ortalama 400 araçla yürütülüyor. Bir kamyon günlük ortalama 7-8 sefer yapıyor.

2 BİN 772 BİNA AĞIR HASARLI



İlçe genelinde 2 bin 772 ağır hasarlı, 353 orta hasarlı, 5 bin 783 az hasarlı binanın tespit edildiği, itiraz süreçlerinin ardından yıkım çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından ellerindeki tüm kamu araçlarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Burada Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ ve Elbistan Belediyesi iş makineleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Her gün 40 ila 50 bina arasında enkaz kaldırılıyor. Tabi hava şartlarına göre bunlar değişiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları günlük ortalama 400 araçla sürüyor."

Taşınan molozların adeta küçük bir dağı anımsattığını anlatan Gürbüz, tüm çalışmalar bitene kadar durmadan işlerine devam edeceklerini söyledi.