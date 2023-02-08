Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti.
Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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