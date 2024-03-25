"Elazığlılar bana Kara Murat der" İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında ilk kez anlattı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor. İBB Başkan Adayı Murat Kurum Elazığlıların kendisine 'Kara Murat' demesinin sebebini ilk kez anlattı.
24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Elazığlıların kendisine 'Kara Murat' demesinin sebebini ilk canlı yayında açıkladı.
"ELAZIĞLILAR BANA 'KARA MURAT' DER"
Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Orada herkesle dost olduk. Hatta Elazığlılar bana "Kara Murat" der. Ayrılırken havalimanında bizi uğurlamak için herkes oradaydı, miting gibi olmuştu. O anı unutamıyorum.
"ELAZIĞLILAR BANA 'KARA MURAT' DER"#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Orada herkesle dost olduk. Hatta Elazığlılar bana "Kara Murat" der. Ayrılırken... pic.twitter.com/ReQvan0ltX— 24 TV (@yirmidorttv) March 24, 2024
- "Elazığlılar bana Kara Murat der" Murat Kurum canlı yayında ilk kez anlattı
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