Elazığ'da uyuşturucuya geçit yok: Operasyonda 2 gözaltı
Kaynak: AA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu şüpheliler R.B. ve C.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüpheliler, bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada, 10 kilo 180 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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