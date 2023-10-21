VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rishi Sunak İsrail'in yanında, Londra'da ise on binler Filistin için sokaklarda!
Miçotakis'ten İsrail ve Filistin için 'iki devletli çözüm' çağrısı
Bir İstanbul klasiği: Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
İstanbul'da kadınlar Filistin'e destek için toplandı: "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil...
"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı
Elazığ'da uyuşturucuya geçit yok: Operasyonda 2 gözaltı
21 Ekim 2023 Cumartesi 17:03:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 17:03:00

Elazığ'da uyuşturucuya geçit yok: Operasyonda 2 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu şüpheliler R.B. ve C.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüpheliler, bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada, 10 kilo 180 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : ELAZIĞ UYUŞTURUCU OPERASYON
Şerbetli set

Şerbetli set
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX