Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Valilikten açıklama geldi
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13,83 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depreme ilişkin, 'An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır' açıklamasında bulunurken, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 'Saha taramalarımız devam ediyor.' dedi. Elazığ Belediyesi'nden de 'geçmiş olsun' mesajı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03:25'te Elazığ Merkez'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, yerin 13,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, X resmi sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR
Elazığ Valisi Ömer Toraman, meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:
"Kıymetli hemşehrilerim,
Meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır.
Saha taramalarımız devam ediyor.
Geçmiş olsun."
Elazığ Belediyesi'nden depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı geldi:
"Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Valilikten açıklama geldi
- Altunsoy'dan Erbakan'a sert sözler: Rahmetli babası görse vicdan azabı çekerdi
- Murat Kurum anket manipülasyonuna ateş püskürdü: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak!
- Hamza Dağ'ın Atatürk hayali: İzmir'i muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız
- Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: 31 Mart'ta sandığa gömülecek
- Seçim yayın yasakları başladı: Siyasi reklam yayınlanamayacak