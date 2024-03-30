Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Valilikten açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03:25'te Elazığ Merkez'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerin 13,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, X resmi sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır.

Saha taramalarımız devam ediyor.

Geçmiş olsun."

Elazığ Belediyesi'nden depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı geldi:

"Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."