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22 Şubat 2023 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 07:49:00

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi

Kaynak: İHA

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Elazığ'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu.

Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu. Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.

Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi.

Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

Zemin sıvılaşması sallantı sonrası suya doymuş tanecikli materyallerin sıkılığını kaybetmesi ve katı halden sıvı hale geçmesi şeklinde görülebilir. Bu durumda binalar ve köprüler çökebilir ya da bulunduğu noktaya batabilir.

Katı zemin davranışını kaybeden malzeme, su ile birlikte toprak zemin içerisinde bulduğu çatlak ve fisürlerden yüzeye doğru hareket eder. Yüzeyde sıvılaşmanın gözlenmesi de tek veya art arda sıralanmış kum konileri, çatlaklar boyunca kum birikmeleri ve kum fışkırması şeklindedir.

ZEMİN SIVILAŞMASININ OLASI SONUÇLARI

Zeminin sıvılaşması sonucu yapı zemine batabilir veya hafif yapılarda yukarı doğru hareket gözlenebilir. Sıvılaşan zeminde, küçük kayma gerilmeleri büyük şekil değiştirmelere sebep olur veyapılarda zemin göçmesi hasarları meydana gelir. Bir zeminin sıvılaşması esas olarak; zeminin gevşekliğine, daneler arasındaki bağa, kil miktarına ve boşluk suyunun drenajının engellenmesine bağlıdır.

SIVILAŞMA NERELERDE GÖRÜLÜR?

Özellikle, kil bulunmayan kum ve siltler ve bazen çakıllar sıvılaşma potansiyeline sahiptirler. Deprem sırasında oluşan deprem dalgaları suya doymuş daneli tabakalardan geçerken dane yerleşim düzenini

değiştirir ve bu durum gevşek olarak bulunan danelerin göçerek yerleşmesine ve sıkışmasına sebep olur.

Etiketler : Elazığ Zemin sıvılaşması Yolüstü köyü

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