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30 Ekim 2023 Pazartesi 17:20:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 17:20:00

Elazığ'da Cumhuriyet 'Bilim Şenliği' ile kutlandı

Kaynak: AA

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Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Bilim Şenliği" düzenlendi.

Öğrencilerin araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artırılması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki Elazığ Bilim Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, öğrenciler dron, roket, robot, deprem simülatörü, elektronik cihazlar gibi çeşitli bilimsel tasarımların sergilendiği stantları gezdi.

Şenliğin açılışında konuşan Vali Ömer Toraman, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık geçmişinin arkasında binlerce yıla dayanan tarih, kültür ve medeniyet birikiminin olduğunu belirtti.

Bu köklerden beslenen Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına girdiğini ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet'i biz kurduk ancak onu yükseltecek olan sizlersiniz.' diyerek gençliğe bu yönde hedef gösteriyor. Türk gençliği bugün itibarıyla bilimde, fende, teknolojide çok büyük mesafe katetti. Bunun somut örneklerini de hep birlikte görüyoruz ve milletçe gurur duyuyoruz. Kendi otomobilini üreten, kendi uçağını havalandıran, SİHA'larıyla, İHA'larıyla dünyada savunma sanayisinde söz sahibi olan, yazılımda, bilgisayarda, teknolojide üst seviyelere geçmiş bir Türkiye var."

Türkiye'yi her alanda daha ileri noktalara götürmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Toraman, velilerden çocuklarının bilimsel merakını teşvik etmelerini istediklerini belirtti.

Toraman, "Onlara destek olun, soru sorsunlar, cevaplarını arasınlar. Önünde durduğumuz bu bilim merkezinin esas gayesi de bu. Çocuklarımızda bilimsel merak uyandırmak ve onların bilimin temelleriyle tanışmalarını sağlamak." dedi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun başlangıcı olan bu günlerde etkinliğin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bilim şenliğine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, kurum yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etiketler : Bilim Şenliği Elazığ Öğrencilere Yönelik
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