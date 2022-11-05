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05 Kasım 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 18:30:00

Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı

Kaynak: TRT Haber

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Elazığ'da iş yerlerinin sundurmasının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Çarşı mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi.

Kapalı Çarşı'nın altındaki bazı dükkanların sundurması çöktü. O esnada sundurma altında bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Elazığ Sakarya İlk müdahale
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