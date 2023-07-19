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19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:43:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:43:00

Elazığ'da can pazarı... Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Kaynak: AA

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Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, Elazığ- Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler : Elazığ Malatya kara yolu yolcu otobüsü ile tır çarpıştı UMKE AFAD
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