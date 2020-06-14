FETÖ'den aranan doktor bakın nerede yakalandı!

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14 Haziran 2020 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 13:13:00

Elazığ'da aranan FETÖ şüphelisi kadın köy evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı

Kaynak: DHA

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Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.

Elazığ'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan aranan kadın zanlı, köyde saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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