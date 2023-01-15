Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 17,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-01-15
Saat:06:36:26 TSİ
Enlem:38.477 N
Boylam:39.141 E
Derinlik:17.09 km
Detay:https://t.co/MX7WuL76Na@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi