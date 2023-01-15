Elazığ'da korkutan deprem

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15 Ocak 2023 Pazar 07:09:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 07:09:00

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 17,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : elazığ deprem sivrice afad
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