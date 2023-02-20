Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Elazığ, meydana gelen 4 üzeri 5 depremler gece boyu sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.37'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ardından sırayla yine Palu merkez üssü olmak üzere 4.8, 4.6, 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:4.5 (Mw)<br>Yer:Palu (Elazığ)<br>Tarih:2023-02-20<br>Saat:06:45:37 TSİ<br>Enlem:38.682 N<br>Boylam:40.001 E<br>Derinlik:7.01 km<br>Detay:https://t.co/aYiQQAQwLH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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