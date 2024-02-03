Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Gece saat 04:35'te meydana gelen depremin, yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:17:30 TSİ
Enlem:38.39889 N
Boylam:39.12861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nEkuLj1OV0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi