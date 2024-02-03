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03 Şubat 2024 Cumartesi 04:44:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 04:44:00

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Gece saat 04:35'te meydana gelen depremin, yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Etiketler : elazığ sivrice deprem
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