Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: IHA
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:05.40 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hissedildi.
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