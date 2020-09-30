Elazığ'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:05.40 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde hissedildi.