Elazığ 4.2 ile sallandı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.36 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 16:26'da kaydedildi.
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Yerin 9.36 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 16:26'da kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-12-30
Saat:16:26:24 TSİ
Enlem:38.45639 N
Boylam:39.01917 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/w1GSoRK9lB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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