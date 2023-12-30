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Elazığ 4.2 ile sallandı
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30 Aralık 2023 Cumartesi 16:42:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 16:42:00

Elazığ 4.2 ile sallandı

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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.36 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 16:26'da kaydedildi.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.36 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 16:26'da kaydedildi.
Etiketler : elazığ deprem 4.2 sallandı AFAD
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