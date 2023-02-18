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18 Şubat 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 16:00:00

Ela'yı Mehmetçik güldürdü

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Milli Savunma Bakanlığı, enkaz altından kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Asker amcalarıyla oyun oynayan Ela'nın gülümseyen yüzü herkesi sevindirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, enkaz altından kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Asker amcalarıyla oyun oynayan Ela'nın gülümseyen yüzü herkesi sevindirdi.

HASTANEDE SÜRPRİZ ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hastanede Fatma Ela Aşıcı'yı ziyaret eden askerlerin görüntülerine yer verildi.

ÇOCUKLAR OLUNCA DÜNYA DURUR

Paylaşımda, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş deprem ela

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