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04 Haziran 2020 Perşembe 17:35:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 17:44:00

El tipi UV ışık cihazları cep telefonları kadar yaygın olacak

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ABD'li araştırmacılar, Covid-19'u öldürebilen el tipi UV ışık cihazlarının yakında cep telefonları kadar yaygın olabileceğini öne sürdü. Penn State Üniversitesi'nden bir ekip, UV radyasyonunu çevreye yayan kompakt bir cihaz geliştirdi. Bununla birlikte, yoğun UV ışığnın insan cildi ve gözleri için tehlikeli olabileceği bilindiğinden, bu tip aletlerin ticari satışıyla ilgili belirsizlik bulunuyor.

Uzmanlar, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini biliyor.

UV ışığı, mikropların yayılmasını kontrol etmek için toplu taşıma araçlarını, uçakları ve hastaneleri dezenfekte etmek için hali hazırda kullanıyor. Ancak, virüslerin yok edilmesini sağlamak için yüzeylerin aşırı yüksek dozlara maruz kalması gerekiyor. Kullanılan mevcut cihazlar ise hantal ve pahalı.

Uzmanlar, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini biliyor.

UV ışığı, mikropların yayılmasını kontrol etmek için toplu taşıma araçlarını, uçakları ve hastaneleri dezenfekte etmek için hali hazırda kullanıyor. Ancak, virüslerin yok edilmesini sağlamak için yüzeylerin aşırı yüksek dozlara maruz kalması gerekiyor. Kullanılan mevcut cihazlar ise hantal ve pahalı.

Uzmanlar, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini biliyor.

UV ışığı, mikropların yayılmasını kontrol etmek için toplu taşıma araçlarını, uçakları ve hastaneleri dezenfekte etmek için hali hazırda kullanıyor. Ancak, virüslerin yok edilmesini sağlamak için yüzeylerin aşırı yüksek dozlara maruz kalması gerekiyor. Kullanılan mevcut cihazlar ise hantal ve pahalı.

Penn State Üniversitesi ekibi, Minnesota Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği içinde stronsiyum niobat adı verilen yeni keşfedilen bir materyale baktı.

CEP TELEFONU KADAR YAYGIN OLABİLİR

Japonya'dan bazı stronsiyum niobat örnekleri aldıktan sonra, araştırma ekibi malzemeyi iletken olarak test etti ve 'mükemmel performansa' sahip olduğunu buldu. Araştırmacılardan Joseph Roth, bu 'çığır açan keşfin' potansiyel olarak Covid-19 parçacıklarını devre dışı bırakmak için bir çözüm sunduğunu söyledi. Daha sonra bu materyalle nispeten daha hafif ve ucuza mal edilen kompakt bir cihaz geliştirildi.

Physics Communications adlı dergide sonuçları yayımlanan araştırmaya ilişkin Roth ve Profesör Engel-Herbert, kriz sırasında bunun gibi önlemlerin gerekli olduğuna inandıklarını ve gelecekte el tipi UV cihazlarının yakında cep telefonu kadar yaygın olabileceklerine inandıklarını söyledi.

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