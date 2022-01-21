Bukele'den Türkiye'ye övgü

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve dünya için çok önemli bir konumda olacağını öngördüklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bukele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerle iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, halkını ve tarihini takdir ettiklerini belirten Bukele, "Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." şeklinde konuştu.