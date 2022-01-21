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21 Ocak 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 07:31:00

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye'ye övgü: Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Başkan Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısında, "Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz." dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve dünya için çok önemli bir konumda olacağını öngördüklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bukele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerle iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, halkını ve tarihini takdir ettiklerini belirten Bukele, "Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." şeklinde konuştu.

Etiketler : Nayib Bukele Recep Tayyip Erdoğan El Salvador
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