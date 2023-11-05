El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi

El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "El-Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusundaki el-Ferahin bölgesine sızan iki siyonist aracı imha etti" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait asker araçların "Yasin 105 füzesiyle" imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Jerusalem Post gazetesine göre, İsrail ordusu, bu gece Gazze'nin güney bölgesinde silahlı Filistinlilerin İsrail güçlerine anti-tank roketiyle saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusunun saldırıya karşılık verdiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntı verilmedi.