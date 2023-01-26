El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı.