Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı.
26 Ocak 2023 Perşembe 09:42:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 09:42:00
El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 terörist yakalandı.
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